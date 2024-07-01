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В Якутии ввели режим ЧС федерального масштаба из-за лесных пожаров

На территории Якутии действуют 107 природных пожаров на площади свыше 331 тысячи гектаров.
Услада Дубинина 2024-07-01 14:01:58
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Режим ЧС федерального масштаба введен в Якутии из-за лесных пожаров, об этом сообщили в МЧС России. По данным Авиалесоохраны, 107 природных пожаров охватили свыше 331 тысячи гектаров.

«На месте работают более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники МЧС России», - указано в сообщении. 

Решение ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории Республики Саха приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает РИА Новости.

Кадры лесного пожара опубликовала «Звезда». На видео заметно несколько очагов возгорания, а также густой серый дым. В начале прошлой недели площадь пожара в Якутии составляла до 460 тысяч гектаров леса.

#в стране и мире #пожар #якутия #лес #режим ЧС
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