МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лесной пожар в Якутии охватил площадь до 460 тысяч гектаров

В регионе действует режим ЧС, который ввели около двух недель назад. Сегодня с огнем борются около 1 000 человек и 43 единицы техники.
Ирина Егорова 2024-06-24 07:24:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мощный пожар уже охватил площадь до 460 тысяч гектаров леса в Якутии, сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев.

Кадры с воздуха из населенного пункта Сылгы-Ытар в Среднеколымском районе публикует «Звезда». На видео с коптера видно много очагов возгорания, дым поднимается в небо густым белым облаком.

За минувшие сутки было ликвидировано девять лесных пожаров на площади 1,4 тысячи гектаров, уточнил Коноплев.

Всего в регионе зафиксировано 164 возгорания. Уже в течение двух недель в Якутии действует режим ЧС. С огнем борются около 1 000 человек и 43 единицы техники.

#пожар #якутия #Тушение #наш эксклюзив #лес #режим ЧС #огнеборцы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 