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Рэпер Канье Уэст приехал в Москву

Предполагается, что он даст концерт в «Лужниках».
Ирина Егорова 2024-06-30 11:05:02
© Фото: imageSPACE via www.imago-images.www.imago-images.de, Global Look Press

Знаменитый американский рэп-певец и бизнесмен Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

«Канье Уэст уже в Москве! Это супер новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!», - написала она.

Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты раскупят за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».

Весной этого года появилась информация, что певец, который известен также под псевдонимом Йе (Ye), собирается посетить Россию. Кроме того, говорилось, что Уэста якобы должна была сопровождать его супруга Бьянка Цензори.

#Москва #концерт #сша #певец #Канье Уэст #рэпер #яна рудковская
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