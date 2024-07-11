В Кремле заявили, что ракеты США в Германии приведут к холодной войне

Решение властей США разместить на своих базах в Германии дальнобойное оружие ведет к новой холодной войне. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Идем уверенными шагами к холодный войне. Все это уже было», - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По мнению Пескова, все ее атрибуты, включая прямое противостояния Вашингтона с Москвой возвращаются. Кроме того, страны коллективного Запада напрямую участвуют в украинском конфликте.

«Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя», - заключил представитель Кремля.

Накануне в Пентагоне заявили, что с 2026 года приступят к размещению на территории Украины гиперзвуковых и дальнобойных ракет. Как отметил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, ударные системы будут размещаться на ротационной основе, пока официальный Берлин не разработает собственные аналоги.

В ответ на эти планы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила США и их союзников о жестком и адекватном ответе Москвы на очередные агрессивные планы Вашингтона.