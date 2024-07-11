В Совфеде предупредили США о последствиях размещения ракет в Германии

Россия жестко и адекватно отреагирует в случае размещения дальнобойного оружия США на территории Германии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что Берлин в принципе не имеет права размещать оружие подобного рода.

«Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», - сказала спикер Совфеда в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Накануне в пресс-службе Пентагона анонсировали размещение дальнобойных и гиперзвуковых ракет на базах США в Германии. Эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня США начнут в 2026 году.

В Пентагоне уточнили, что средства поражения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемые образцы гиперзвукового оружия.

Ранее президент Владимир Путин не исключил, что Москва отреагирует на агрессивные шаги США возобновлением производства ударных систем РСМД.