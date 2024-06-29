ВСУ развернули системы наблюдения РЭР вблизи белорусской границы

Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы. С таким заявлением выступил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич.

«Мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотники. Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию», - приводит слова Лукашевича пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

Обстановку на белорусско-украинской границе он назвал напряженной. Украинская сторона делает попытки втянуть официальный Минск в конфликт, подчеркнул Лукашевич.

Сегодня ВСУ стягивают к белорусским рубежам войска, военную технику, сооружают оборонительные позиции и минно-взрывные заграждения.

Таким образом Киев демонстрирует готовность защищаться. Однако в минно-взрывных заграждениях сделаны специальные проходы, напомнил Лукашевич, что говорит совсем о других планах киевского режима.