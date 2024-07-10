Матвиенко заявила, что 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС

В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Интерес к партнерству у других стран возникает из-за принципов равноправия, взаимного доверия, уважения к суверенитету друг друга, заявила Матвиенко. По ее словам, никто не предполагал, что объединение вырастет в очень влиятельную организацию.

Работа парламентского форума БРИКС вызывает у США раздражение и ревность, сказала глава Совфеда. Вашингтон пытается давить на страны, но процесс построения многополярного мира не остановить.

Матвиенко отметила, что присоединение новых членов «поставили на паузу», чтобы новые члены стали полноценными партнерами и включились во все форматы взаимодействия. Кроме того, нужно выработать критерии участия в объединении, сказала она - потому что это «не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которых совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН».

С начала 2024 года к объединению БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР - присоединились пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.