Нелегитимность Владимира Зеленского делает его еще более послушным орудием в руках американских кураторов, которые преследуют цель поражения или максимального ослабления России. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал народный депутат, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«Источником власти для Зеленского является американское руководство. Этот факт делает его еще более ручным в управлении. И сам Зеленский все понимает. США довольны тем, что он выполняет поставленные задачи. Две цели преследуют американцы: не допустить победы России на Украине и существенное ослабление России. И для этих задач Зеленский подходит идеально. Его не надо подталкивать, он сам просит. Его приходится даже придерживать из соображений личной безопасности США», - рассказал Олейник.

Как объяснил народный депутат, Владимир Зеленский давно нарушил все мыслимые конституционные нормы. В его действиях сейчас прослеживается состав преступления, а именно узурпация и удерживание власти, отметил Олейник.

«У Зеленского было два пути. Пойти на выборы, выиграть и подтвердить легитимность или пойти в Конституционный суд. Он не сделал ничего. Россия заявила, что не будет говорить с нелегитимным президентом, потому что потом эти договоренности могут быть аннулированы. Он не имеет права вести диалог от имени государства. Для России легитимным остается парламент и его спикер. Мы на грани того, что юридически истекут сроки полномочий парламента», - добавил Олейник.

Тем временем на Западе давно готовы закрыть «проект Зеленский» и активно подбирают ему замену. Об этом ранее заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Недавно ведомство рассекретило шифрограмму резидента в Киеве с данными о поиске американцами замены Владимиру Зеленскому. В частности, их интересуют мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Украины Петр Порошенко. «Негласная работа» также ведется с главным советником Зеленского Андреем Ермаком и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.