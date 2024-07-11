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СВР опубликовала донесение о поисках США замены Зеленскому

Об этом свидетельствуют данные рассекреченной шифрограммы, которая поступила от резидента в Киеве.
Елизавета Кондрикова 2024-07-11 13:52:24
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua Globallookpress

Служба внешней разведки России рассекретила шифрограмму резидента в Киеве с данными о поиске американцами замены Владимиру Зеленскому. Текст был опубликован в журнале «Разведчик».

На данный момент на Западе хотели бы, чтобы Зеленский продолжал занимать свой пост, так как на нем «завязаны схемы финансирования», и призывают оппонентов украинского главы проявлять сдержанность «до поры до времени».

Тем не менее Вашингтон подыскивает замену Зеленскому, пишет «360». В частности, их интересуют мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Украины Петр Порошенко. «Негласная работа» также ведется с главным советником Зеленского Андреем Ермаком и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Замену Зеленскому выбирают на случай ухудшения на передовой, чтобы списать на него все неудачи. Особенно на фоне недовольства со стороны украинцев затягиванием конфликта и усиления недоверия к госинститутам, что вызывает обеспокоенность среди западных кураторов Киева.

Ранее в СВР утверждали, что Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на «коротком поводке» у западных партнеров, и в США наиболее подходящим кандидатом ему на смену считают именно Валерия Залужного.

#Украина #сша #Запад #Владимир Зеленский #свр
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