Путин ответил на вопрос о легитимности власти Зеленского

Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины ничего не сказано. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности власти Зеленского на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. По его словам, закон Украины о правовом статусе военного положения предполагает, что президентские выборы не будут проводится, также как и про пролонгацию полномочий президента.

«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются», - отметил российский лидер.

Также Путин добавил, что в основе украинской государственности лежит идея не президентской, а парламентской республики, поэтому «логично, что так выстроена сама Конституция и правовые акты, которые принимались на ее основе». Он подчеркнул, что по поводу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный, глубокий анализ.