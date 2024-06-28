Путин допустил, что России придется начать производство ударных систем РСМД

Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности России обсудить российский односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Президент предположил, что России придется реагировать на действия США и, «судя по всему, начать производство ударных систем РСМД».

Глава государства напомнил, что в 2019 году Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)и объявили о том, что они будут производить такие ракетные системы.

Москва в одностороннем порядке обязалась не производить и не размещать такие вооружения, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира.

Путин подчеркнул, что США сейчас производят такие ракетные системы, а также привозили их на учения в Данию.

«Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», - сказал глава государства.

России так или иначе нужно реагировать на эти действия Вашингтона, сказал Владимир Путин.

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где - если это потребуется для обеспечения нашей безопасности - их размещать», - сказал президент.

Владимир Путин попросил высказаться на эту тему главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны России Андрея Белоусова.