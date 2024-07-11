Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре

На саммите НАТО в Вашингтоне Греция, Болгария и Румыния подписали соглашение о создании военного коридора на восточном фланге альянса. Под соответствующим письмом свои подписи поставили главы министерств обороны трех стран - Никос Дендиас, Атанас Запрянов и Ангел Тылвэр.

По словам министра обороны Греции Никоса Дендиаса, трехсторонняя встреча для обсуждения реализации предусмотренных мер запланирована на осень, сообщил он в своем аккаунте в Х.

«План предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур и сетей. Коридор соединит Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии, четырьмя стратегическими городами для Альянса из-за их близости к восточным границам НАТО», - пишет газета «Катимерини».

Предполагается, что благодаря коридору перемещения военного персонала и средств как внутри, так и за пределами Европы будут более быстрыми и эффективными. Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения своей миссии, что значительно сократит время и бюрократию.