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Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре

Он пройдет через восточное крыло НАТО, создаст условия для более быстрого и эффективного перемещения военного персонала, как внутри, так и за пределами Европы.
Ирина Егорова 2024-07-11 02:30:23
© Фото: Ting Shen - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

На саммите НАТО в Вашингтоне Греция, Болгария и Румыния подписали соглашение о создании военного коридора на восточном фланге альянса. Под соответствующим письмом свои подписи поставили главы министерств обороны трех стран - Никос Дендиас, Атанас Запрянов и Ангел Тылвэр.

По словам министра обороны Греции Никоса Дендиаса, трехсторонняя встреча для обсуждения реализации предусмотренных мер запланирована на осень, сообщил он в своем аккаунте в Х.

«План предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур и сетей. Коридор соединит Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии, четырьмя стратегическими городами для Альянса из-за их близости к восточным границам НАТО», - пишет газета «Катимерини».

Предполагается, что благодаря коридору перемещения военного персонала и средств как внутри, так и за пределами Европы будут более быстрыми и эффективными. Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения своей миссии, что значительно сократит время и бюрократию.

 

#НАТО #Европа #Румыния #Соглашение #Болгария #Греция #документ #восточный фланг #военный коридор
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