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Испанец Ямаль побил рекорд Пеле в матче с Францией

Нападающий стал самым молодым игроком, который вышел на поле в полуфинале Евро и забил гол.
Владимир Рубанов 2024-07-10 00:11:41
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который забил гол на чемпионате Европы. В матче против Франции он поразил ворота в возрасте 16 лет и 362 дня.

До сих пор это достижение принадлежало швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил мяч в возрасте 18 лет и 141 дня. Он тоже огорчил Францию - в матче Евро-2004.

Кроме того, Ямаль стал самым молодым игроком, который вышел на поле в полуфинальных матчах чемпионата мира или Европы. До сих пор этот рекорд удерживал трехкратный победитель мирового первенства бразилец Пеле.

Пеле было 17 лет и 244 дня, когда он принял участие в полуфинале ЧМ-1958. И тоже против сборной Франции.

В полуфинале чемпионата Европы 2024 года сборная Испании со счетом 2:1 победила Францию, проигрывая по ходу матча. В финале испанцы встретятся с победителем пары Нидерланды - Англия. Встреча состоится завтра.

#Спорт #Франция #Футбол #испания #полуфинал #Пеле #Евро-2024 #Ламин Ямаль
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