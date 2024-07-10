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Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

За документ депутаты проголосовали единогласно.
Сергей Лебедев 2024-07-10 09:42:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня в Государственной думе Российской Федерации в окончательном, третьем чтении приняли законопроект о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За документ депутаты проголосовали единогласно.

Для граждан с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей ставка налога составит 13%. Если доход составляет от 2,4 до 5 миллионов - 15%, от 5 до 20 миллионов - 18%, от 20 до 50 миллионов - 20%, свыше 50 миллионов - 22%.

При этом повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения этих порогов. Сейчас ставки НДФЛ составляют 13% при доходе до 5 миллионов рублей в год и 15% при доходе свыше этой суммы.

Предполагается, что нововведения коснутся лишь 3,2% работающего населения. 

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин отмечал необходимость создания более справедливой системы налогообложения в стране. По его мнению, на решение задач по борьбе с бедностью должны отдавать те, кто больше зарабатывает.

А глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что изменения налоговой системы разработаны на принципах справедливости. По его словам, все средства, которые будут собраны в бюджетную систему, пойдут на социальные цели.

Государство, со слов министра, потратит эти собранные средства на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства. Проекты по борьбе со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру.

#госдума #налоги #закон #ндфл
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