Путин: распределение налогового бремени в РФ должно быть более справедливым

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» поддержал идею введения прогрессивного налогообложения в России.

Глава государства отметил необходимость создания более справедливой системы налогообложения в стране. По его мнению, на решение задач по борьбе с бедностью должны отдавать те, кто больше зарабатывает.

«Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию анонсировал введение налогового вычета для граждан, проходящих регулярную диспансеризацию и сдающих нормативы ГТО. Эти изменения в налоговой системе будут входить в программу национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».