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Путин: распределение налогового бремени в РФ должно быть более справедливым

По мнению президента, те, кто имеет большой заработок, должны отдавать больше на решение задач по борьбе с бедностью.
Никита Черненко 2024-03-13 07:43:01
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» поддержал идею введения прогрессивного налогообложения в России.

Глава государства отметил необходимость создания более справедливой системы налогообложения в стране. По его мнению, на решение задач по борьбе с бедностью должны отдавать те, кто больше зарабатывает.

«Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию анонсировал введение налогового вычета для граждан, проходящих регулярную диспансеризацию и сдающих нормативы ГТО. Эти изменения в налоговой системе будут входить в программу национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

#в стране и мире #Владимир Путин #президент РФ #борьба с бедностью #налогообложение #налоговая система #Прогрессивный налог
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