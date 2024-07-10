МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме рассмотрят введение высоких штрафов для электросамокатчиков

Водителей СИМ предлагают штрафовать за управление в состоянии опьянения, превышение скорости, оставление места ДТП и другие нарушения.
Сергей Лебедев 2024-07-10 08:39:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня Государственная дума России рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты предлагают штрафовать водителей СИМ за управление в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, превышение скорости и оставление места ДТП, а также за неправильное движение по проезжей части и пешеходным зонам.

«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан», - считает Вячеслав Володин.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что инициатива об ограничении скорости средств индивидуальной мобильности может быть учтена при внесении изменений в правила дорожного движения. До этого с подобным предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он считает, что нужно ограничить скорость движения СИМ в пешеходных зонах до 9 км в час.

А в апреле текущего года в «Союзе пешеходов» предложили ввести экзамен на права для электросамокатчиков.

#госдума #закон #штрафы #электросамокат #SIM #союз пешеходов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 