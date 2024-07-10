В Госдуме рассмотрят введение высоких штрафов для электросамокатчиков

Сегодня Государственная дума России рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты предлагают штрафовать водителей СИМ за управление в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, превышение скорости и оставление места ДТП, а также за неправильное движение по проезжей части и пешеходным зонам.

«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан», - считает Вячеслав Володин.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что инициатива об ограничении скорости средств индивидуальной мобильности может быть учтена при внесении изменений в правила дорожного движения. До этого с подобным предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он считает, что нужно ограничить скорость движения СИМ в пешеходных зонах до 9 км в час.

А в апреле текущего года в «Союзе пешеходов» предложили ввести экзамен на права для электросамокатчиков.