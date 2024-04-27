МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Союзе пешеходов предложили ввести экзамен на права для электросамокатчиков

По словам собеседника «Звезды», этот вид транспорта представляет повышенную опасность как для пешеходов, так и для самих водителей.
Глеб Владовский 2024-04-27 10:15:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владельцы электросамокатов должны научиться водить этот вид транспорта ввиду его повышенной опасности. Такое мнение выразил «Звезде» председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

По его словам, эта опасность возникла еще в 2016 году. И уже к 2019 году появилась статистика, включавшая в себя смерти из-за электросамокатов. Он также отметил, что средняя скорость, которую развивают водители, ездя по тротуарам, достигает 25-50 км\ч.

«Они должны сначала научиться, выезжать на дороги, имея только права соответствующие... Они так же, как и водители мопедов и автомобилисты, не имеют права покинуть место ДТП, пока не приедет скорая и не окажет помощь», - подчеркнул активист, добавив, что они не могут ездить пьяными на транспорте, представляющем повышенную опасность.

Он также отметил, что в городах пока не так много дорог и тротуаров, которые можно перестроить как для велосипедистов и пешеходов, так и для самокатчиков. А на их строительство нужно время.

«За то время, пока будут строиться дороги, нужны ограничения. Без этих ограничений будем нести потери гораздо большие, чем за прошлый год», - отметил Соколов.

Активист также выразил мнение, что производители электросамокатов должны добавить режим ограничения скорости, поскольку при совместном движении с пешеходами нужно ездить не быстрее 8 км\ч.

По его словам, в прошлом году из-за инцидентов с самокатами погибли 3 143 человека, в том числе четыре ребенка.

#ограничения #наш эксклюзив #электросамокат #экзамен на права
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049