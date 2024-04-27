В Союзе пешеходов предложили ввести экзамен на права для электросамокатчиков

Владельцы электросамокатов должны научиться водить этот вид транспорта ввиду его повышенной опасности. Такое мнение выразил «Звезде» председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

По его словам, эта опасность возникла еще в 2016 году. И уже к 2019 году появилась статистика, включавшая в себя смерти из-за электросамокатов. Он также отметил, что средняя скорость, которую развивают водители, ездя по тротуарам, достигает 25-50 км\ч.

«Они должны сначала научиться, выезжать на дороги, имея только права соответствующие... Они так же, как и водители мопедов и автомобилисты, не имеют права покинуть место ДТП, пока не приедет скорая и не окажет помощь», - подчеркнул активист, добавив, что они не могут ездить пьяными на транспорте, представляющем повышенную опасность.

Он также отметил, что в городах пока не так много дорог и тротуаров, которые можно перестроить как для велосипедистов и пешеходов, так и для самокатчиков. А на их строительство нужно время.

«За то время, пока будут строиться дороги, нужны ограничения. Без этих ограничений будем нести потери гораздо большие, чем за прошлый год», - отметил Соколов.

Активист также выразил мнение, что производители электросамокатов должны добавить режим ограничения скорости, поскольку при совместном движении с пешеходами нужно ездить не быстрее 8 км\ч.

По его словам, в прошлом году из-за инцидентов с самокатами погибли 3 143 человека, в том числе четыре ребенка.