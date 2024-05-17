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В МВД России не исключили, что скорость самокатов ограничат до 8 км/ч

С этой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.
Сергей Лебедев 2024-05-17 15:35:01
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, GlobalLookPress

В Министерстве внутренних дел России заявили, что инициатива об ограничении скорости средств индивидуальной мобильности может быть учтена при внесении изменений в правила дорожного движения. Об этом пишет RT.

Ранее с подобным предложением выступил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов. Он считает, что необходимо ограничить скорость движения СИМ в пешеходных зонах до восьми километров в час.

В ведомстве отметили, что правительством России утвержден план мероприятий, которым запланировано в том числе внесение изменений в ПДД.

«Предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», - заявили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Напомним, ранее в «Союзе пешеходов» предложили ввести экзамен на права для электросамокатчиков. Некоторые средства индивидуальной мобильности представляют повышенную опасность как для пешеходов, так и для самих водителей.

#Россия #МВД #полиция #ограничение #электросамокаты
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