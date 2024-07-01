На севере Голан при падении БПЛА пострадали 18 военных ЦАХАЛ

В районе Голанских высот 18 бойцов ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) получили ранения после того, как на них упал беспилотник со взрывчаткой. Затем израильские военнослужащие открыли огонь по нескольким районам на юге Ливана для устранения «угрозы».

Так, израильская авиация нанесла воздушные удары по территории северного соседа. Как сообщили в ЦАХАЛ, под удар попали объекты ливанской шиитской вооруженной группировки «Хезболла».

Из них - наблюдательный пункт группы в районе Маркабы, а также стартовая площадка в районе Айта аш-Шааб. Уточняется, что 30 июня с нее был запуск в сторону севера Израиля.

«В результате атаки БПЛА со взрывчаткой на севере Голанских высот сегодня утром один солдат Армии обороны Израиля получил тяжелые ранения, а 17 солдат получили легкие ранения. Они были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи», - указали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Как сообщала 27 июня газета Politico, война Израиля и «Хезболлы» может начаться в ближайшие недели.

Прежде, 18 июня, во время оперативного совещания ЦАХАЛ утверждены планы боевых действий на «северной арене» в Ливане.