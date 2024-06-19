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Коммюнике по Украине осталось без подписи участников швейцарской конференции

В МИД Швейцарии заявили, что участники не поставили подпись на коммюнике, которое является итогом саммита по Украине.
Услада Дубинина 2024-06-19 12:39:02
© Фото: Moncloa, Keystone Press Agency, Globallookpress

Итоговое коммюнике по Украине физически не было подписано, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД Швейцарии.

«Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует», - заявили в МИД Швейцарии.

Пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер сообщил, что коммюнике на сайте ведомства - это «живой список», так как государства могут продолжать присоединяться к нему. Эльчингер отметил, что к списку могут присоединиться и те страны, которые не участвовали в конференции.

Напомним, что конференция по Украине прошла 15 и 16 июня в Швейцарии. Россия не принимала участия в саммите. Итогом конференции стало коммюнике, которое подписали 80 из 91 страны. Не поставили подпись на документе Бразилия, Колумбия, Индия, ЮАР, ОАЭ, Армения, Ватикан, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.

После саммита несколько государств отозвали свои подписи, в том числе Руанда, Иордания и Ирак. По итогам на 18 июня число государств, которые не подписали коммюнике, составило 16 стран, об этом заявили в МИД Швейцарии.

#в стране и мире #Украина #Саммит #МИД Швейцарии #коммюнике
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