Многодетные семьи посетили парк «Патриот» по приглашению президента

Экскурсионную программу для многодетных семей организовали и провели на территории Центрального военного-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Родителей и их детей в столицу пригласил лично глава государства. Девять многодетных семей прилетели в Москву из разных уголков страны. Им показали Музейно-храмовый комплекс ВС РФ, Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», танковый музей и художественную галерею Студии военных художников имени М.Б.Грекова.

Напомним, 2024 год является в России Годом семьи. Старт ему официально дал Владимир Путин в рамках Всероссийского форума «Родные-любимые». Это произошло на выставке «Россия» на ВДНХ. На церемонии глава государства пообщался с победителями всероссийских семейных конкурсов.

А на этой неделе российский лидер встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Участники встречи рассказали президенту истории своих семей и смогли задать интересующие их вопросы.