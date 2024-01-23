Владимир Путин дал официальный старт Году семьи в России. Это произошло в рамках Всероссийского семейного форума «Родные - любимые».

Президент принял участие в торжественной церемонии, которая прошла на выставке «Россия» на ВДНХ. Глава государства отметил, что главное предназначение семьи - это продолжение рода, то есть продолжение многовековой истории государства.

До церемонии Путин пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Важно, чтобы Год семьи проходил с широким участием самих семей, сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что только вместе можно многое сделать для дальнейшего движения вперед и для будущего всей нашей Родины.

Решение провести в России Год семьи было принято для продвижения госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. По словам Путина, Россия будет беречь ценности традиций семьи, в отличие от того, как поступают в некоторых странах.