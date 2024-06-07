В Госдуме назвали нерациональной блокировку YouTube

В Госдуме предложили идеи по улучшению позиций RuTube и ответили, актуальна ли на сегодняшний день блокировка YouTube в России.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, решение о блокировке иностранного хостинга не рационально. Во время ПМЭФ-2024 он поделился идеями, как поддержать российский аналог.

«Как мне представляется, блокировка YouTube - не очень рациональное решение. Социальные эффекты здесь неоднозначны, поэтому нам нужно очень хирургически выверено работать. <...> Когда я говорю про административные меры - это, например, замедление трафика, потому что ухудшение качества контента автоматически улучшает позиции российского аналога», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Депутат Горелкин предположил, что нынешний год будет поворотным, и предложенные им подходы возобладают. Нужен один конкурент, которому нужно помогать административно и экономически, подчеркнул он.

Вместе с этим, добавил представитель Госдумы, многие обращаются к американскому хостингу не за политическим контентом, хотят тот и является лидером по его многообразию. В этой связи RuTube нужно объединять усилия различных команд.

В январе 2023 года глава Минцифры Шадаев заявил о неизменности позиции о блокировке YouTube в России. Ведомство не поддерживало эту инициативу, считая, что для поддержания рыночной конкуренции в стране должен быть создан аналог данному хостингу.

В сентябре того же года Шадаев подтвердил, что вопрос блокировки WhatsApp и YouTube не стоит на повестке.