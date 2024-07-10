Актрису Лазареву* заочно арестовали в Москве

Актриса Татьяна Лазарева* (внесена в список террористов и экстремистов, иноагент) заочно арестована решением Замоскворецкого районного суда Москвы. Ходатайство о заочном аресте в суд подало ГСУ СК РФ.

Лазаревой* предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.

От органов предварительного следствия актриса скрывается, поэтому объявлена в розыск. Лазарева* заочно арестована на два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента экстрадиции актрисы в Россию.

Напомним, уголовное дело в отношении актрисы возбудили 17 мая текущего года. Позже МВД объявило ее в розыск. В июне 2022 года Министерство юстиции РФ внесло телеведущую в реестр иностранных агентов, а недавно она попала в список террористов и экстремистов.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.