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Актрису Лазареву* заочно арестовали в Москве

Уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой* было возбуждено 17 мая текущего года, после чего актрису объявили в розыск.
Ян Брацкий 2024-07-10 15:29:11
© Фото: Pravda Komsomolskaya Russian, Look Global Look Press

Актриса Татьяна Лазарева* (внесена в список террористов и экстремистов, иноагент) заочно арестована решением Замоскворецкого районного суда Москвы. Ходатайство о заочном аресте в суд подало ГСУ СК РФ.

Лазаревой* предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.

От органов предварительного следствия актриса скрывается, поэтому объявлена в розыск. Лазарева* заочно арестована на два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента экстрадиции актрисы в Россию.

Напомним, уголовное дело в отношении актрисы возбудили 17 мая текущего года. Позже МВД объявило ее в розыск. В июне 2022 года Министерство юстиции РФ внесло телеведущую в реестр иностранных агентов, а недавно она попала в список террористов и экстремистов.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#суд #СК РФ #Розыск #татьяна лазарева #иноагент
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