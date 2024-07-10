МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК попросил заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву*

В мае этого года на актрису завели уголовное дело.
Сергей Лебедев 2024-07-10 12:55:08
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Global Look Press

Следствие запросит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

Напомним, уголовное дело в отношении актрисы возбудили 17 мая текущего года. Позже Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило Лазареву* в розыск.

Напомним, в июне 2022 года Министерство юстиции РФ внесло телеведущую в реестр иностранных агентов. А недавно она попала в список террористов и экстремистов.

Отмечается, что в России актрисе грозит до семи лет лишения свободы.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Москва #терроризм #арест #суд #Уголовное дело #замоскворецкий суд #телеведущая
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 