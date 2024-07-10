СК попросил заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву*

Следствие запросит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

Напомним, уголовное дело в отношении актрисы возбудили 17 мая текущего года. Позже Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило Лазареву* в розыск.

Напомним, в июне 2022 года Министерство юстиции РФ внесло телеведущую в реестр иностранных агентов. А недавно она попала в список террористов и экстремистов.

Отмечается, что в России актрисе грозит до семи лет лишения свободы.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.