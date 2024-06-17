Против телеведущей Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма

Против телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале. До этого он отправлял запрос в ГУ МВД по городу Москве.

«В отношении Т.Ю. Лазаревой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ», - говорится в ответе на обращение депутата.

Уголовное дело возбудили 17 мая текущего года. Отмечается, что было проведено лингвистическое исследование высказываний телеведущей об ударах беспилотников ВСУ по объектам на территории России.

Результаты проверки были направлены в ГСУ Следственного комитета по Москве 14 мая, где и возбудили уголовное дело.

Ранее МВД России объявило в розыск Татьяну Лазареву*. Информация об этом появилась в базе данных ведомства. В июне 2022 года ее внесли в реестр иностранных агентов.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.