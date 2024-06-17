МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Против телеведущей Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма

Уголовное дело об оправдании терроризма против телеведущей возбудили 17 мая 2024 года.
Игнат Далакян 2024-06-17 15:40:22
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Против телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале. До этого он отправлял запрос в ГУ МВД по городу Москве.

«В отношении Т.Ю. Лазаревой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ», - говорится в ответе на обращение депутата.

Уголовное дело возбудили 17 мая текущего года. Отмечается, что было проведено лингвистическое исследование высказываний телеведущей об ударах беспилотников ВСУ по объектам на территории России.

Результаты проверки были направлены в ГСУ Следственного комитета по Москве 14 мая, где и возбудили уголовное дело.

Ранее МВД России объявило в розыск Татьяну Лазареву*. Информация об этом появилась в базе данных ведомства. В июне 2022 года ее внесли в реестр иностранных агентов.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#в стране и мире #Депутат #СК РФ #Уголовное дело #телеведущая #иноагент
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 