Антонов: первый день саммита НАТО показал агрессивную сущность альянса

Первый день саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировал агрессивную сущность альянса, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В ходе сегодняшних мероприятий в Вашингтоне мы не услышали ни одного слова о мире. Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», - сказано в сообщении посла.

По его словам, члены НАТО слепо идут по пути эскалации и «прокладывают тропу к третьей мировой войне», а также продолжают заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Приуроченный к 75-летию НАТО саммит открылся в Вашингтоне. Он будет идти до 11 июля. На церемонии открытия генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не может позволить России победить в конфликте на Украине. Президент США Джо Байден на открытии саммита анонсировал новые поставки дополнительных тактических систем ПВО, в том числе стратегических для Киева. Всего на США укрепление потенциала украинской системы ПВО США и союзники выделят более миллиарда долларов.