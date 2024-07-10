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Антонов: первый день саммита НАТО показал агрессивную сущность альянса

По его словам, США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.
Ирина Егорова 2024-07-10 04:47:12
© Фото: State Duma of Russian FederationTwitter.com, Global Look Press

Первый день саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировал агрессивную сущность альянса, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В ходе сегодняшних мероприятий в Вашингтоне мы не услышали ни одного слова о мире. Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», - сказано в сообщении посла.

По его словам, члены НАТО слепо идут по пути эскалации и «прокладывают тропу к третьей мировой войне», а также продолжают заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Приуроченный к 75-летию НАТО саммит открылся в Вашингтоне. Он будет идти до 11 июля. На церемонии открытия генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не может позволить России победить в конфликте на Украине. Президент США Джо Байден на открытии саммита анонсировал новые поставки дополнительных тактических систем ПВО, в том числе стратегических для Киева. Всего на США укрепление потенциала украинской системы ПВО США и союзники выделят более миллиарда долларов.

#Россия #в стране и мире #НАТО #сша #Саммит #Североатлантический альянс #антонов анатолий
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