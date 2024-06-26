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Минфин предложил в восемь раз увеличить госпошлину за развод

В случае одобрения инициативы Минфина РФ, желающие развестись будут платить государству не 650, а 5000 рублей.
Ян Брацкий 2024-06-26 06:44:50
© Фото: Michaela Begsteiger, image BROKER.com, Global Look Press

Госпошлину за расторжение брака в России планируют поднять в восемь раз. С соответствующей инициативой выступил Минфин РФ. 

«За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года», - ознакомились РБК с содержанием документа.

Кроме того, в ведомстве предложили увеличить размер целого ряда государственных платежей. Так, за внесение изменений в записи актов гражданского состояния придется заплатить не 650, а 700 рублей. С 350 до 500 рублей подорожает выдача повторного свидетельства о рождении ребенка или заключении брака.

Планируется корректировка пошлины за смену имени. Желающим придется раскошелиться на 5000 рублей. Сейчас эта услуга обходится в 1600 рублей. За утрату аттестата или диплома штрафовать будут не на 1300, как раньше, а на 2000 рублей.

Ранее стало известно, что 25-летний житель Саянска зарезал свою жену в ЗАГСе. Трагедия произошла, когда супруги пришли подавать заявление на развод. Молодая женщина скончалась до приезда врачей. Сотрудники ЧОПа задержали ее мужа и передали сотрудникам полиции.

#брак #Минфин РФ #ЗАГС #Развод #госпошлина
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