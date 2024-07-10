США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Киева

В ближайшие годы США планируют в три раза нарастить производство боеприпасов, чтобы в том числе направить их в качестве военной помощи для Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

По ее словам, увеличение объема производства позволит восполнить запасы Соединенных Штатов, а также усилят позиции альянса по сдерживанию.

«Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединенных Штатах. Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России», - цитируют Дженкинс РИА Новости.

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Туда вошли артиллерия и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Продолжение Вашингтоном курса на эскалацию конфликта путем выделения нового пакета военной помощи Украине приведет лишь к новым жертвам среди гражданских, считает посол России в США Анатолий Антонов.