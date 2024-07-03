США объявили о пакете помощи Украине с артиллерией и боеприпасами

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге журналистам.

В пакет войдет артиллерия и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

«Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины… он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», - рассказала она.

Жан-Пьер дополнила, что в финансирование входят средства для Пентагона, чтобы закупить ракеты-перехватчики для Patriot и NASAMS в интересах Украины.

Ранее в Пентагоне рассказали, сколько украинцев обучаются пилотированию F-16.