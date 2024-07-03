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США объявили о пакете помощи Украине с артиллерией и боеприпасами

В пакете ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства.
Мария Зайцева 2024-07-03 21:30:12
© Фото: Chad Menegay Keystone Press Agency Globallookpress

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге журналистам.

В пакет войдет артиллерия и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

«Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины… он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», - рассказала она.

Жан-Пьер дополнила, что в финансирование входят средства для Пентагона, чтобы закупить ракеты-перехватчики для Patriot и NASAMS в интересах Украины.

Ранее в Пентагоне рассказали, сколько украинцев обучаются пилотированию F-16.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #Белый дом #РСЗО #HIMARS #военная помощь
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