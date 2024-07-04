Посол Антонов заявил, что новый пакет помощи США Киеву увеличит число жертв

Продолжение Вашингтоном курса на эскалацию конфликта путем выделения нового пакета военной помощи Украине приведет лишь к новым жертвам среди гражданских. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Главное для здешних политиков - продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что нет оправдания тем, кто поставляет вооружения киевскому режиму, чьи заявления давно превратились в дымовую завесу, покрывающую зверства обанкротившихся безумцев.

«Только глупцы не понимают, что нынешняя война позволяет «набухать» кошелькам американского ВПК», - добавил Антонов.

Напомним, что 3 июля, в Вашингтоне объявили о выделении нового пакета помощи Украине, в который войдет артиллерия и боеприпасы для РСЗО HIMARS.