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Посол Антонов заявил, что новый пакет помощи США Киеву увеличит число жертв

Дипломат считает, что Вашингтон пытается отстоять разваливающийся мировой порядок, основанный на правилах США.
Глеб Владовский 2024-07-04 02:08:23
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Продолжение Вашингтоном курса на эскалацию конфликта путем выделения нового пакета военной помощи Украине приведет лишь к новым жертвам среди гражданских. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Главное для здешних политиков - продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что нет оправдания тем, кто поставляет вооружения киевскому режиму, чьи заявления давно превратились в дымовую завесу, покрывающую зверства обанкротившихся безумцев.

«Только глупцы не понимают, что нынешняя война позволяет «набухать» кошелькам американского ВПК», - добавил Антонов.

Напомним, что 3 июля, в Вашингтоне объявили о выделении нового пакета помощи Украине, в который войдет артиллерия и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

#в стране и мире #сша #Анатолий Антонов #пакет помощи украине
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