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Больше 730 тысяч семей смогут получить остатки средств маткапитала

Этим семьям Социальный фонд направит уведомление с заявлением для уточнения реквизитов.
Владимир Рубанов 2024-07-08 23:43:30
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Больше 730 тысяч семей смогут получить остаток материнского капитала, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Это семьи, которые направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. Сейчас эти остатки можно направить только на накопительную пенсию матери.

Неиспользованный остаток материнского капитала до десяти тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Тем, у кого есть такие остатки, Социальный фонд направит уведомление с заявлением для уточнения реквизитов.

В понедельник Владимир Путин поддержал идею разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды. По словам Котякова, поправки, которые позволят забрать остаток маткапитала, подготовят в ближайшее время.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эти деньги будут выплачивать семьям автоматически. По ее словам, всего будет выплачено 1,5 млрд рублей.

#дети #Владимир Путин #материнский капитал #Антон Котяков #социальный фонд #социальная выплата
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