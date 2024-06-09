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Присутствие Зеленского среди героев Нормандии назвали скандалом

Французские оппозиционные политики назвали празднование 80-й годовщины высадки в Нормандии церемонией НАТО, а отсутствие России на торжествах - скандалом.
Алексей Самолетов 2024-06-09 23:59:34
© Фото: Dirk Waem Keystone, Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Во Франции на этой неделе отметили важную историческую дату. Шестого июня исполнилось 80 лет со дня открытия второго фронта союзниками в Нормандии. Москву на торжества не пригласили. Последний раз российская делегация присутствовала на подобных мероприятиях в Нормандии в 2014 году, когда отмечали 70-летие высадки союзников. Тогда, несмотря на Крымскую весну и начавшийся раскол в наших отношениях с Западом, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что считает правильным пригласить Владимира Путина принять участие в памятной церемонии.

И вот прошло 10 лет. И от былого союза - не осталось и следа. Франция отправляет своих солдат убивать русских людей, разрешает Украине бить своими французскими ракетами по русским городам. И потому, в качестве почетных гостей в Нормандии, Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. На последней церемонии поминовения павших американских воинов Байден четко обозначил - это, оказывается, военнослужащие США, высадившись на пляжах Нормандии, освободили Европу от фашизма и спасли мир во время Второй мировой войны. Про СССР, конечно, ни слова.

«Цена непобежденной тирании - кровь храбрецов. Предыдущие поколения выполнили свой долг, и теперь вопрос к нам всем - выполним ли мы свой? Демократия снова в опасности. Сейчас худший момент для нас всех со времен Второй мировой войны и освобождения этих пляжей», - заявил Байден.

И хотя Россия в качестве врага напрямую не называется - намек более чем прозрачен. Одному бывшему нашему союзнику вторит другой. Риторика воинственная - готовы высадиться на территорию Украины хоть сейчас. Только на этот раз, чтобы воевать бок о бок с новыми нацистами. Французские оппозиционные политики уже назвали все происходящее не просто пощечиной всей стране, а настоящим оскорблением Пятой Республики.

«То, как Макрон организует празднование 80-й годовщины высадки 6-го июня 1944 года не имеет ничего общего с исторической памятной датой. Это церемония НАТО. Первый скандал - отсутствие России, которую не пригласили, хотя именно эта страна отдала больше всего жизней во время Второй мировой войны. Второй скандал - приглашение Зеленского. Я напомню вам, что на улицах Киева до сих пор красуется имя жуткого украинского коллаборациониста Степана Бандеры», - отметил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так что, реальных победителей, которые заплатили за победу на фашизмом миллионами жизней, видеть на торжествах не хотят. И сегодня, когда коллективный Запад на территории Украины фактически ведет войну против России нужно открыто сказать - то, что происходит сегодня, по сути, началось еще 80 лет назад.

Подробнее о лицемерии Запада, исторической амнезии и истинных планах бывших союзников по антигитлеровской коалиции в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Франция #сша #Зеленский #Вторая мировая война #Нормандия
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