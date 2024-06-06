На торжественном мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзных высадки войск в Нормандии сегодня невозможно было протолкнуться. Среди главных героев исторических событий, ветеранов, которые шли на встречу Красной армии ради общей цели - переломить хребет нацизму, были и современные лидеры Америки, Франции, Великобритании - трех из четырех стран антигитлеровской коалиции. Из Триумфального квартета Великой Весны 45-го года не было лишь гостей из России. Страну, внесшую самый внушительный вклад в Победу, решили не звать. Впрочем, присутствующие ни словом не обмолвились о роли Красной Армии и СССР.

«Высадка в Нормандии - самая масштабная военная операция в истории. События того ветреного, пасмурного дня привели к освобождению Европы. За это мы заплатили высокую цену», - сказал принц Уэльский Уильям.

Вклад Советского Союза в победу над фашизмом умышленно стирается из памяти европейцев. Накануне об этом говорил Владимир Путин.

«Вы меня спрашиваете, мы готовы, не готовы, но нас не приглашают на это мероприятие. Вот основной вклад в разгром нацизма, конечно, это же очевидные вещи, надо просто почитать, что Черчиль говорил в свое время или Рузвельт о вкладе Советского Союза, считай России, в общую победу над нацизмом. Бог с ним, пусть отмечают и без нас, с нас не убудет, но это ответ на ваш вопрос: кто хочет этого диалога, а кто не хочет», - сказал президент России.

Главную сцену памятных мероприятий развернули на американском военном кладбище, где вторя британскому принцу президент Франции выражает слова благодарности героям тех времен. Но почему-то не вспоминает даже собственных бойцов сражающейся Франции. А ведь их было почти пол миллиона.

«Вы здесь мистер Кеньон. Вы прошли Нормандию, освобождение Парижа, Марокко, эвакуировали наших раненых. Миру нужен был каждый из Вас - и вы здесь были, как и ваши братья по оружию, многие из которых тогда пали ради того, чтобы сделать Францию свободной», - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Но сегодня этот праздник омрачен. Как пишет издание «Западная Франция», в деревне, где Макрон возложил цветы в память о погибших десантниках, пропали все флаги, а остановки были разукрашены надписями «Бретань не продается»,«Макрон, вон из Бретани». Французы чтут своих освободителей, но все же недовольство налицо.

«То, как Макрон организует празднование 80-й годовщины высадки в Нормандии не имеет ничего общего с исторической памятной датой. Это церемония НАТО. Первый и самый большой скандал - это отсутствие России, которую не пригласили. Хотя именно она принесла в жертву больше всего жизней во время Второй мировой войны», - сказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Помнят во Франции и как проходила эта самая триумфальная операция. И бомбежки близкие по определению к военным преступлениям. Город Кан в Кальвадосе был разрушен на 75%, Гавр на 82%, Вилер Бокаж на 88% а Вир на 95%, некоторые коммуны были уничтожены полностью. И это уже не говоря о недовольствах Шарля Де Голя, который был мягко говоря против этой высадки.

«Эта высадка запомнилась очень плохо, потому что американцы не предупредили французов, что собираются проводить высадку на их территории. Де Голль решительно отказался принимать участие в том, что он называл маскарадом. И каким бы антисоветски настроенным он ни был, де Голль, никогда, насколько мне известно, не отрицал важнейшую военную роль Советского Союза, особенно в 1944 или 1945 годах», - рассказала французский историк и политик Анни Лакруа-Риз.

Сегодня Макрон вручил оставшимся ветеранам орден Почетного легиона. Но одно дело чтить простых солдат освободителей и другое дело забыть, что Вашингтон и Лондон готовили для республики. Банально это должна была стать новая оккупационная зона США. И только благодаря Сталину Париж на равных вошел в число победителей.

Среди почетных гостей был и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Тот самый, который в прошлом году привез в канадский парламент ветерана дивизии СС-Галичина и вместе с Зеленским аплодировал военному преступнику, удачно сбежавшему в Канаду и прожившему там всю жизнь. Сегодня Трюдо рукоплещет солдатам другой стороны. А главарь нынешнего киевского режима, потворствующий современным последователям нацистов тоже прибыл во Францию по приглашению президента. И никого из присутствующих не смущает ни нацистская символика, которую используют и боевики нацбатов и даже личная охрана Зеленского, ни то, что покровитель нацистов предстанет перед ветеранами, которые с этим злом сражались.

«Я думаю, что там будет присутствовать сегодняшнее руководство Украины. Как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями? Сегодняшний символ украинской государственности - это Бандера. Он был одним из основных сподвижников Гитлера на территории Восточной Европы», - заявлял Путин на встрече с представителями иностранных СМИ на полях ПМЭФ.

Памятники освободителям сносят на Украине, в Прибалтике и европейских странах. Чтобы вписать в историю только тех, кто заслужил одобрение Вашингтона. А кого именно вписывать, не стесняясь, перечислил сегодня Джо Байден.

«Сегодня здесь с нами люди, которые в тот день бились бок о бок с американцами под разными флагами, но сражаясь в равной степени храбро и ради одной цели. Вместе мы выиграли войну, мы восстановили Европу, в том числе наших бывших врагов. Это была инвестиция в то, что стало нашим общим, процветающим будущим», - сказал Байден.

Впрочем, давно не секрет, что второй фронт союзники открывали вовсе не для того, чтобы помочь Советскому Союзу. Рузвельт и Черчиль боялись, что Красная армия победит в одиночку. Для рядовых же французов сегодняшнее мероприятие и вовсе осталось светским раутом исключительно политических элит.

Ранее посол Мешков рассказал, почему Россию не пригласили на годовщину высадки в Нормандии. Дипломат отметил, что во Франции в настоящее время идет оголтелая антироссийская кампания.