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Reuters: Франция не пригласила Россию на 80-летие Нормандской операции

Поводом стали конфликт на Украине и обеспокоенность некоторых союзников по поводу участия Москвы.
Ирина Егорова 2024-05-30 22:20:12
© Фото: IMAGORainer Droese, Global Look Press

Французские власти не намерены приглашать российскую делегацию на юбилейное мероприятие по поводу г80-летней годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

«Россию не пригласят на мероприятия, посвященные 80-летию высадки десанта во время Второй мировой войны, учитывая войну на Украине и беспокойство некоторых союзников по поводу присутствия Москвы», - сказано в сообщении агентства.

Ранее власти Франции заявляли, что не приглашают Владимира Путина на мероприятие, но оставляли возможность присутствия официальных лиц из России в знак признания жертв, принесенных страной во время войны.

Ожидается, что на мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Исторически Франция всегда приглашала страны, чьи войска высадились в Нормандии, говорится в сообщении. Россия считает общим долгом чтить память всех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом, заявлял ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

Рано утром 6 июня 1944 года тысячи американских, британских и канадских кораблей и бомбардировщиков выдвинулись из Англии и пересекли пролив Ла-Манш в районе Нормандии. Войска антигитлеровской коалиции, десантировавшись с моря и с воздуха, взяли оккупированный фашистами берег Северной Франции под контроль уже к 25 августа 1944 года. Эта десантная операция, открывшая Западный фронт в Европе, считается крупнейшей в истории.

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