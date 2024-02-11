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Врач Макари заявил о прогрессирующей деменции у Байдена

Врач Марти Макари назвал обоснованными опасения избирателей по поводу здоровья идущего на второй срок президента США Джо Байдена.
Ян Брацкий 2024-02-11 06:02:01
© Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

У президента США прогрессирующая возрастная деменция и со временем это становится все более очевидным. Такое заявление сделал хирург, профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари. В эфире телеканала Fox News он добавил, что данная болезнь на сегодняшний день неизлечима.

«Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», - сказал профессор.

Со слов эксперта, многие люди путают слова и допускают оговорки, однако в случае с Байденом все более очевидно. Замедленная скорость речи и провалы в памяти прогрессируют слишком быстро, пишет «360».

На днях глава Белого дома прокомментировал состояние своего здоровья в ходе пресс-конференции. Собравшимся журналистам американский лидер заявил, что с ним все в порядке и тут же допустил промах, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

#сша #Белый дом #Джо Байден #Президент #деменция
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