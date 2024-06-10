Путин назвал «недружественным» СМИ возможные исходы украинского конфликта

На встречу президента России Владимира Путина с информационными агентствами на полях Петербургского экономического форума пригласили представителей СМИ со всего мира. Всего за столом 16 главных редакторов и ведущих корреспондентов - это 80% новостного потока всей планеты. Значительная часть журналистов - из недружественных стран. Президент готов открыто отвечать на самые трудные и провокационные вопросы. И - самый важный - как Россия ответит на поставки западного оружия, которое Киев планирует использовать для ударов вглубь России? Ответ будет как минимум симметричный. США и Европе нужно понимать, что у них врагов - хватает.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем», - заявил Путин.

Что важно - подчеркивает Владимир Путин - не Россия угрожает Западу. Это по нашим городам наносят удар американскими и европейскими ракетами. Так и происходит разрушение международных отношений. Когда на место дипломатов приходят военные - кто знает чем это может закончиться в итоге?

«Подобные действия будут окончательно, они и сейчас уже дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Но, в общем, это путь к очень серьезным проблемам. Пожалуй, и все», - заявил Путин.

Еще один вопрос от британского информагентва - может ли конфликт на Украине закончиться применением ядерного оружия. Российский президент подчеркивает - на этой встрече он и не собирался говорить про использование такого рода боеприпасов - и в своем ответе напоминает, что единственной страной, которая использовала атомные бомбы для удара по гражданским объектам были США.

«Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же Вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой. Знаете, это такая очень жесткая тема. Американцы, Соединенные Штаты - единственная страна, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне: Хиросима, Нагасаки - 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие - 70–75 килотонн, такое ядерное тактическое оружие. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования», - заявил Путин.

При этом президент четко обозначает, при каких условиях Россия будет вынуждена использовать свой ядерный потенциал.

«Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина - посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства», - отметил Путин..

Президент прямым текстом говорит - для нас атомная бомба не средство шантажа. Мы будем использовать ядерное оружие только в крайнем случае, но все же используем, если увидим угрозу существованию России. И это очень тесно перекликается с еще одним вопросом - а есть ли вероятность конфликта с НАТО? Ответ - однозначный.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий! Но это было бы бредом, если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население... А на самом деле для чего это делается? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие», - заявил Путин.

Спросили Владимира Путина и про ход специальной военной операции. В ответе российский президент специально подчеркнул, что по военным соображением это информация секретная. Но что можно озвучить, так это чудовищные по своим масштабам потери Украины в живой силе. Настолько большие, что даже повальная мобилизация, которую проводит киевский режим, даже близко не покрывает запросы ВСУ.

«По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет 50 тысяч человек - это санитарные и безвозвратные потери, и то и другое, хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно. И то, что сейчас проводится тотальная мобилизация, не решает проблем. Потому что, по нашим данным (из разных источников мы получаем), где-то примерно 30 тысяч в месяц они набирают, мобилизуют - насильственно, не насильственно, в основном сейчас, конечно, насильственно хватают на улицах», - заявил Путин.

Вот почему во всем мире про этот конфликт говорят - это война до последнего украинца. И российский президент прямо говорит, что в этом виноваты Соединенные Штаты. Путин впервые рассказывает о том, что Байден присылал ему письмо с просьбой остановить боевые действия. Российский лидер тогда ответил - не поставляйте оружие Киеву - и конфликт закончится через три месяца. Сейчас украинская армия перемалывается по всей линии соприкосновения... А в Вашингтоне требуют от Киева еще больше снизить мобилизационный возраст. Чтобы можно было призывать на фронт - фактически детей. А после Зеленского просто спишут…

«Думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения - понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся просто. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история: закон надо принять, совершить определенные шаги», - заявил Путин.

В масштабах международной политики каждое интервью российского президента - это событие глобальной важности. Сейчас на всех континентах обсуждают, что и как сказал российский президент.

«Президент Владимир Путин заявил, что Западу не стоит недооценивать решимость Москвы, которая готова защищать свой суверенитет в соответствии с доктриной о ядерном оружии. Это не пустые слова, и на них нужно обратить самое пристальное внимание. Это предупреждение о возможных последствиях эскалации», - заявил телеведущий индийского канала Wion Шиван Чанана.

В США и Европе, кажется, послание президента услышали, и восприняли всерьез. Действительно, игра по ослаблению России и снабжению киевского режима современным оружием может обойтись европейским столицам слишком дорого.

«Москва может нацелить оружие на страны, поставляющие оружие на Украину. Пока не понятно, где именно Путин запланировал разместить свои ракеты - известно, что они уже есть в Белоруссии, откуда представляют собой угрозу для всей Европы. Нельзя забывать про Калининград, а также про Сирию, которая находится близко к некоторым болевым точкам США», - пишет The New York Times. «Владимир Путин раскритиковал Запад за решение позволить Украине использовать смертоносное оружие против российских войск на передовой. Москва назвала этот шаг серьезным просчетом, а Путин заявил, что любая угроза его войскам получит симметричный ответ. Он поклялся снабдить своих приятелей по всей Европе своим жутким оружием, чтобы запугать союзников по НАТО», - пишет The Sun. «Путин напомнил своим западным "партнерам", что не позволит им диктовать международную повестку в одиночестве. Российский президент обозначил западные страны как легитимную цель для нанесения ударов после возможных атак с использованием западного оружия и отправки военных инструкторов. Эту меру как раз активно продвигает Эммануэль Макрон», - пишет Le Monde.

Фактически за три часа разговора с журналистами, Владимир Путин дал четкий и внятный ответ, - что будет, если Запад продолжит развивать конфликт. Заместитель секретаря совета безопасности России, Дмитрий Медведев подчеркивает, - это существенное изменение нашей политики. Раз миролюбивая политика и дипломатия воспринимается как слабость, - мы можем и по-плохому.

«Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает "Пиндостан" со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они - друзья», - заявил заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

Что важно - и это тоже подчеркнул российский президент - Россия никогда не начинает войны. Она их заканчивает - и этот факт недружественные страны должны учитывать. У нас достаточно сил, чтобы ответить на любые угрозы. А вот терпение - не бесконечное.