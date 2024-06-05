Путин рассказал, что необходимо для завершения конфликта на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос американского журналиста о том, что необходимо для завершения конфликта на Украине. Российский лидер рассказал, что ответ на этот вопрос он однажды уже давал президенту США Джо Байдену в письменном виде.

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех, месяцев. Вот и все», - сказал Путин на вопрос главного редактора службы новостей по Европе и Африке АР (США) Джеймса Джордана.

Глава государства также на встрече с представителями иностранных СМИ на полях Петербургского международного экономического форума назвал количество потерь ВСУ в месяц. Украинские военнослужащие теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц, сказал Владимир Путин.

Напомним, россйиский президент проводит беседу с главами крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ. В ней также участвуют представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.