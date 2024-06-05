Путин назвал возможный ответ странам-поставщикам оружия ВСУ

РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут возможны удары по странам-поставщикам военной помощи Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств. Со слов президента России, ответ может быть асимметричным.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», - сообщил Владимир Путин.

Также на встрече с руководителями мировых информационных агентств Путин сообщил о количестве потерь военнослужащих Украины в месяц. Со слов президента РФ, ВСУ теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц.