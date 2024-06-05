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Путин назвал возможный ответ странам-поставщикам оружия ВСУ

Россия может поставить оружие в регионы, рядом с которыми страны отправляют военную помощь в Киев.
Услада Дубинина 2024-06-05 22:02:56
© Фото: ТРК «Звезда»

РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут возможны удары по странам-поставщикам военной помощи Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств. Со слов президента России, ответ может быть асимметричным. 

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», - сообщил Владимир Путин.

Также на встрече с руководителями мировых информационных агентств Путин сообщил о количестве потерь военнослужащих Украины в месяц. Со слов президента РФ, ВСУ теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц.

#в стране и мире #Путин #оружие #ВСУ #поставщики
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