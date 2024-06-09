В Луганске спасли семь человек из-под завалов многоэтажки

В Луганске сотрудники МЧС России спасли из-под завалов жилого дома семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 7 человек», - говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 68 специалистов и 10 единиц техники.

Также в МЧС уточнили, что аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, что 8 июня ВСУ обстреляли жилой квартал в Луганске, в результате погибли шесть человек, еще 60 получили ранения. «Звезда» также взяла интервью у местных жителей, которым пришлось будучи ранеными самостоятельно добираться до больницы.