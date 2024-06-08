Число жертв обстрела Луганска со стороны ВСУ увеличилось до шести

После удара украинских боевиков по жилому дому в Луганске и обрушению его подъезда число погибших жителей увеличилось до шести человек. Также два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще семь - в тяжелом состоянии. О текущей обстановке в ЛНР сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Он рассказал, что спасательные работы продолжались всю ночь. Известно о порядка 60 пострадавших жителях. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 8:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается», - уточнил глава Луганской Народной Республики.

В то же время другие специалисты оперативно устраняют последствия трагедии: восстанавливают водоснабжение, подачу электричества, тепловой контур домов. Оставшиеся без крыши над головой люди находятся в пунктах временного содержания.

Восьмое июня глава региона объявил днем траура «по жертвам циничного обстрела Луганска».

Трагедия в Луганске произошла 7 июня. Боевики ВСУ выпустили по городу не менее шести ракет, вероятно, ATACMS. Большую часть из них сбили силы ПВО.

Во второй половине дня из-под завалов многоэтажки достали первого пострадавшего - женщину. После этого стало известно о трех погибших при обстреле.