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Число жертв обстрела Луганска со стороны ВСУ увеличилось до шести

Пасечник написал, что работы по разбору завалов шли всю ночь, спасателям удалось найти тела еще двух человек.
Дарина Криц 2024-06-08 11:05:09
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

После удара украинских боевиков по жилому дому в Луганске и обрушению его подъезда число погибших жителей увеличилось до шести человек. Также два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще семь - в тяжелом состоянии. О текущей обстановке в ЛНР сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Он рассказал, что спасательные работы продолжались всю ночь. Известно о порядка 60 пострадавших жителях. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 8:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается», - уточнил глава Луганской Народной Республики.

В то же время другие специалисты оперативно устраняют последствия трагедии: восстанавливают водоснабжение, подачу электричества, тепловой контур домов. Оставшиеся без крыши над головой люди находятся в пунктах временного содержания.

Восьмое июня глава региона объявил днем траура «по жертвам циничного обстрела Луганска». 

Трагедия в Луганске произошла 7 июня. Боевики ВСУ выпустили по городу не менее шести ракет, вероятно, ATACMS. Большую часть из них сбили силы ПВО. 

Во второй половине дня из-под завалов многоэтажки достали первого пострадавшего - женщину. После этого стало известно о трех погибших при обстреле.

#в стране и мире #ЛНР #Леонид Пасечник #Луганск #день траура #число жертв #обстрелы всу
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