Пострадавшие при обстреле Луганска рассказали, как спаслись

Пострадавшие в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, рассказали «Звезде», как им удалось спастись и самостоятельно добраться до больницы.

По словам собеседницы, ее окровавленный муж взял на себя инициативу довезти свою семью до больницы, поскольку никто не вызвал скорую помощь для раненых.

«Люди вышли на улицу, но никто скорую не вызывал, на камеру начали снимать. Нам повезло, что у мужа были в кармане ключи от машины - довез до больницы и упал на пороге», - рассказала пострадавшая.

Она добавила, что ее супруг сейчас находится в ожоговом отделении, у него перебита голова.

В настоящее время люди пытаются отыскать свои документы и личные вещи в куче обломков, им помогают спасатели. Наш корреспондент сообщает, что под завалами может оставаться еще один человек.

Напомним, что 8 июня ВСУ обстреляли жилой квартал в Луганске, в результате погибли шесть человек, еще 60 получили ранения.