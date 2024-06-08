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Пушилин назвал чудовищными атаки ВСУ на Луганск и Херсонскую область

Глава ДНР назвал очередными чудовищными терактами нападения украинских боевиков на ЛНР и Херсонскую область. что привели к гибели более 20 человек.
Дарина Криц 2024-06-08 09:39:44
© Фото: МЧС РФ

Совершенные киевским режимом удары по Луганской Народной Республике (ЛНР) и Херсонской области чудовищны по своей сути. Об этом заявил Денис Пушилин - глава Донецкой Народной Республики.

«Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах. В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибли более 20 мирных жителей, пострадали еще 15. В Луганской Народной Республике погибли четыре человека, более 50 мирных граждан получили ранения», - написал он в Telegram-канале.

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших жителей, добавив, что жители ДНР разделяют с ними эту боль и утрату. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления раненым при украинских обстрелах.

Днем 7 июня ВСУ атаковали Луганск, тогда в многоэтажном жилом доме обрушился целый подъезд. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, противник применил около шести ракет ATACMS. После сообщалось о трех погибших в результате украинской атаки.

В Херсонской области украинские боевики ударили по магазину с посетителями, как итог - не менее двух десятков погибших и нескольких раненых.

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