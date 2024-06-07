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Девятнадцать человек погибли из-за атаки ВСУ в Херсонской области

Украинские военные атаковали магазин с посетителями в Херсонской области.
Услада Дубинина 2024-06-07 22:15:24
© Фото: SALDO_VGA Telegram

Девятнадцать мирных жителей погибли в результате атаки ВСУ по магазину в селе Садовое в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор области Владимир Сальдо. Также известно о пятерых раненых после удара украинской армии.

«В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, еще пятеро ранены», - написал Сальдо.

Губернатор сообщил о работе оперативных служб на месте происшествия. Раненым оказывается медицинская помощь, уточнил Владимир Сальдо.

Ранее при атаке ВСУ по жилым домам Луганска пострадал восьмилетний мальчик. Ребенок получил перелом ноги, врачи установили пострадавшему железные пластины. Мама раненого мальчика рассказала «Звезде» об обстреле.

#в стране и мире #ВСУ #херсон #атака #Сальдо
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