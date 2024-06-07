В Луганске три человека погибли при ударе по многоэтажке

В Луганске три человека погибли в результате обрушения жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что семерых пострадавших удалось вытащить из-под завалов.

«В Луганске из-за обстрела обрушился подъезд с 5 по 1 этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что спасательная операция продолжается.

Ранее в распоряжении «Звезды» оказались свежие кадры последствий обстрела Луганска со стороны ВСУ, в результате которого пострадали 22 мирных жителя.