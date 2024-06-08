США начали выводить из Нигера войска и технику

США начали вывод войск и военной техники из Нигера, об этом сообщили в совместном заявлении минобороны США и министерства национальной обороны Республики Нигер. Заявление опубликовали 8 июня.

«Вывод американских сил и средств из Нигера продвинулся от первоначальной подготовки к передислокации. Этот значительный переход начался с вылета самолета C-17 Globemaster III ВВС США с авиабазы ​​101 в Ниамее 7 июня 2024 года», - указано в сообщении.

Планируется, что США окончательно выведут свои силы из страны к 15 сентября. Согласно заявлению, стороны высоко оценивают усилия друг друга по укреплению Вооруженных сил Нигера, а также признают совместные жертвы в результате борьбы с терроризмом.

Как отметили в ведомстве, вывод из страны американских войск не повлияет на отношения между странами. Нигер и США намерены и дальше поддерживать дипломатический диалог и продолжать сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Нигер разорвал соглашение, позволявшее американским военным находиться в стране. После США заявили о планах вывести тысячу своих военнослужащих из Нигера.