Шесть мирных жителей получили ранения в ДНР при украинской атаке

Шесть мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Донецкой Народной Республике, об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранены женщина 1973 г.р. (состояние легкой степени тяжести) и мужчина 1966 г.р. (состояние тяжелое)», - сообщил Пушилин.

Глава ДНР также заявил о ранениях мужчины и женщины вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автостанции «Трудовская». В населенном пункте Степное Волновахского района из-за атаки украинского дрона пострадал мужчина, его состояние оценивается как средней тяжести. Еще один мужчина получил ранения в поселке Ясный Докучаевского муниципального округа в результате подрыва на мине.

Украина совершила 46 обстрелов и выпустила 111 боеприпасов по Донецку, Макеевке, Горловке и Волновахскому району, уточнил Денис Пушилин.

Ранее Пушилин назвал «чудовищными» удары по Луганску и Херсонской области. Атака ВСУ на магазин привела к гибели 22 человек.