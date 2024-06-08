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Шесть мирных жителей получили ранения в ДНР при украинской атаке

Украинские военные совершили 46 обстрелов и выпустили 111 боеприпасов по Донецку, Макеевке, Горловке и Волновахскому району.
Услада Дубинина 2024-06-08 21:32:50
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Шесть мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Донецкой Народной Республике, об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранены женщина 1973 г.р. (состояние легкой степени тяжести) и мужчина 1966 г.р. (состояние тяжелое)», - сообщил Пушилин.

Глава ДНР также заявил о ранениях мужчины и женщины вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автостанции «Трудовская». В населенном пункте Степное Волновахского района из-за атаки украинского дрона пострадал мужчина, его состояние оценивается как средней тяжести. Еще один мужчина получил ранения в поселке Ясный Докучаевского муниципального округа в результате подрыва на мине.

Украина совершила 46 обстрелов и выпустила 111 боеприпасов по Донецку, Макеевке, Горловке и Волновахскому району, уточнил Денис Пушилин. 

Ранее Пушилин назвал «чудовищными» удары по Луганску и Херсонской области. Атака ВСУ на магазин привела к гибели 22 человек.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #денис пушилин #атака
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