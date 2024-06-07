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Число погибших при атаке ВСУ в Садовом Херсонской области выросло до 22

Украинские военные обстреляли магазин с посетителями, несколько человек получили ранения.
Услада Дубинина 2024-06-07 22:46:44
© Фото: SALDO_VGA Telegram

В Садовом Херсонской области число погибших в результате атаки ВСУ увеличилось до 22 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Владимира Сальдо. 

Также губернатор заявил о пятнадцати раненых при атаке украинскими военными. ВСУ обстреляли магазин, в котором находились посетители. На месте происшествия, соблюдая меры предосторожности, работают оперативные службы, уточнил Сальдо. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Ведомство заявило о пресечении силами ПВО попытки совершить террористическую атаку на территории России.

#в стране и мире #ВСУ #атака #Херсонская область #владимир сальдо
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