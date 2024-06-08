Шольц обратился к Путину за признанием по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц ждет от президента России Владимира Путина признания силы Украины, об этом немецкий канцлер заявил в видеообращении в социальной сети Х.

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», - сообщил Шольц.

Ранее издание Politico сообщило о намерениях канцлера Германии разрешить атаковать российские регионы оружием, которое поставляют западные страны. Позже депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke потребовала объяснений от Шольца по его решению использовать немецкое оружие по объектам на территории России.