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Шольц обратился к Путину за признанием по Украине

Канцлер Германии заявил, что Украина не будет поставлена на колени.
Услада Дубинина 2024-06-08 16:50:48
© Фото: Felix Zahn, Photothek Media Lab, Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц ждет от президента России Владимира Путина признания силы Украины, об этом немецкий канцлер заявил в видеообращении в социальной сети Х.

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», - сообщил Шольц.

Ранее издание Politico сообщило о намерениях канцлера Германии разрешить атаковать российские регионы оружием, которое поставляют западные страны. Позже депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke потребовала объяснений от Шольца по его решению использовать немецкое оружие по объектам на территории России.

#в стране и мире #Украина #Германия #Владимир Путин #Олаф Шольц
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