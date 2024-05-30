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Politico: Шольц намерен разрешить Киеву бить по РФ западным оружием

Ранее во время визита в Германию французский президент Эмманюэль Макрон выступил за то, чтобы дать Украине право бить по территории России западным оружием.
Сергей Лебедев 2024-05-30 00:48:24
© Фото: IMAGO Emmanuele Contini Globallookpress

Немецкий канцлер Олаф Шольц поддерживает идею разрешить Киеву бить по территории России оружием, поставленным западными странами. Об этом пишет Радио Sputnik со ссылкой на издание Politico.

«Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России», - говорится в публикации.

Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в ФРГ выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ.  До этого глава НАТО Йенс Столтенберг предложил задуматься, не следует ли снять ограничения на применение западного оружия. При этом в США пока официально выступают против предложения использовать западное оружие по территории России.

Между тем, президент Владимир Путин заявил, что идеи об ударах по территории РФ западным оружием исходят от представителей небольших стран НАТО, обладающих плотным населением. Они должны отдавать себе отчет в том, с чем они играют.

#Москва #Россия #Киев #Олаф Шольц #разрешение #канцлер фрг #западное оружие
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